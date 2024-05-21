16 صورة من موقع حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.. لحظة انتشال الميكروباص والبحث عن المفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، حادث سقوط ميكروباص بالركاب في منطقة معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وكشفت محافظة الجيزة، أنه تم انتشال الميكروباص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجارٍ مواصلة جهود الإنقاذ.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.

وتابع المحافظ، الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط، كما كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام الشفاء.

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