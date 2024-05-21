بأسماء الشوارع.. أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بـ4 أحياء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تحديد أسعار متر التصالح في مخالفات البناء في أحياء الساحل والشرابية وروض الفرج وشبرا.

وينشر "الخليج 365" أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بـ4 أحياء في القاهرة ، على النحو التالي:

أسعار متر التصالح في الساحل

1- أسعار التصالح في الشوارع الرئيسية والميادين

- سكني 750 جنيهًا.

- تجاري 1000 جنيه.

- إداري 875 جنيهًا.

- صناعي 750 جنيهًا.

2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار

- سكني 450 جنيهًا.

- تجاري 500 جنيه.

- إداري 525 جنيهًا.

- صناعي 450 جنيهًا.

3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار

- سكني 187.5 جنيه.

- تجاري 380 جنيهًا.

- إداري 315 جنيهًا.

- صناعي 270 جنيهًا.

4- شارع كورنيش النيل

- سكني 1375 جنيهًا.

- تجاري 1125 جنيه.

- إداري 1250 جنيهًا.

- صناعي 750 جنيهًا.

أسعار متر التصالح في روض الفرج

1- الشوارع الرئيسية والميادين

- سكني 625 جنيهًا.

- تجاري 1000 جنيه.

- إداري 875 جنيهًا.

- صناعي 625 جنيهًا.

2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار

- سكني 450 جنيهًا.

- تجاري 600 جنيه.

- إداري 525 جنيهًا.

- صناعي 375 جنيهًا.

3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار

- سكني 187.5 جنيه.

- تجاري 360 جنيهًا.

- إداري 315 جنيهًا.

- صناعي 225 جنيهًا.

4- شارع كورنيش النيل روض الفرج

- سكني 1375 جنيهًا.

- تجاري 1125 جنيهًا.

- إداري 1250 جنيهًا.

- صناعي 750 جنيهًا.

أسعار متر التصالح في الشرابية

1- الشوارع الرئيسية والميادين بالحي

- سكني 500 جنيه.

- تجاري 875 جنيهًا.

- إداري 750 جنيهًا.

- صناعي 500 جنيه.

2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار

- سكني 375 جنيهًا.

- تجاري 525 جنيهًا.

- إداري 450 جنيهًا.

- صناعي 300 جنيه.

3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار

- سكني 156.25 جنيه.

- تجاري 315 جنيهًا.

- إداري 270 جنيهًا.

- صناعي 180 جنيهًا.

أسعار متر التصالح في شبرا

1- الشوارع الرئيسية والميادين

- سكني 625 جنيهًا.

- تجاري 1250 جنيهًا.

- إداري 1000 جنيه.

- صناعي 750 جنيهًا.

2- الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار

- سكني 450 جنيهًا.

- تجاري 750 جنيهًا.

- إداري 600 جنيه.

- صناعي 450 جنيهًا.

3- الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار

- سكني 187.5 جنيه.

- تجاري 450 جنيهًا.

- إداري 360 جنيهًا.

- صناعي 270 جنيهًا.