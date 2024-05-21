بسبب كلب.. مقتل طفلة وإصابة شاب في مشاجرة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، طرفي مشاجرة بالقاهرة، نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفاة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: عامل وزوجته ونجلهما، طرف ثان: مالك محل زيوت وعامل بالمحل بسبب طلب مالك محل الزيوت من الطرف الأول إبعاد الكلب الخاص بهم من أمام المحل خشية عقره للمارة، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش كان بحوزته، مما نتج عن ذلك إصابة طفلة وتوفت متأثرة بإصابتها وكذا إصابة طالب برش الخرطوش تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم بندقية خرطوش - عدد من الطلقات- 3 سلاح أبيض- ماسورة حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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