استغلها في عمليات شراء.. ضبط عامل بالمنيا استولى على بيانات بطاقات مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي".

وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

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