لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 134 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 134 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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