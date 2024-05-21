الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طالب عقب اقتحام مدرسة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن محاولة خطف طالب بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص باقتحام إحدى المدارس مستقلين سيارة والتعدي بالضرب على أحد الطلاب واصطحابه داخل السيارة ومحاولة خطفه.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 الجاري نشبت مشاجرة بين كلاً من طرف أول طالبان - أحدهما "مصاب بسحجات بالجسم" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان طرف ثاني طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحانات، وهو ما أيده شهود الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

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