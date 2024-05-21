السواق ساب العربية وبيتخانق.. كيف سقطت سيارة من معدية أبو غالب بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في حادث سقوط سيارة ميكروباص من معدية أبو غالب تقل عمالة من الفتيات بمركز أشمون بالمنوفية.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن مفاجأة في الحادث؛ حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص، وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصل للشاطئ الثاني.

وانتشلت الأوناش ميكروباص حادث معدية أبوغالب بمنشاة القناطر بعد غرقه في مياه نهر النيل وبداخله 16 فتاة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليا عن 11 فتاة ما زالت مفقودة أسفل المياه.

انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته أن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بمعاونة الصيادين في انتشال جثامين 5 فتيات حتى الآن، بينما يتم البحث عن 11 مفقودة في محيط الحادث.

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