معدية أبوغالب.. انتشال 10 جثث والبحث عن 4 مفقودات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث معدية أبوغالب بمنشأة القناطر إلى 10 جثث انتشلت من مياه الرياح البحيري حتى الآن.

وانتشلت الأجهزة المعنية السيارة المنكوبة من الرياح البحيري إثر سقوطها من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، اليوم الثلاثاء وسط استمرار أعمال البحث عن 4 عاملات مفقودات.

في وقت سابق، قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن رجال الضفادع البشرية أنقذوا 3 حالات إصابة نقلت إلى أقرب مستشفى فارقت إحداهن الحياة.

بدوره، كشف مصدر مطلع كواليس اللحظات الأولى لحادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، اليوم الثلاثاء.

المصدر قال في تصريحات لمصراوي إن سائق سيارة ميكروباص كانت تقل عاملات بتغليف الفاكهة دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامة التي حدث بها عطلا تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.

وحصل "الخليج 365" على الصور الأولى من موقع انقلاب ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب مركز منشأة القناطر.

ووصلت فرق إنقاذ نهري تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث في حين فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهمة الضفادع البشرية.

صباح اليوم الثلاثاء تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بسقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في مياه الرياح البحيري.

مصدر أمني أفاد بأن السيارة كانت تقل أكثر من 20 عاملة أصل إقامتهم محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم.

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