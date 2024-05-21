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بسبب معاكسة فتاة.. ضبط طالبين اعتديا على آخر بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تضرر طالب بالقاهرة من شخصين؛ لقيامهما بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من طالب- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعي" بتضرره من شخصين لتعديهما عليه بالسب والضرب مُحدثان إصابته المُنوه عنها أثناء تواجده بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين - طالب مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام آلة حادة "تخلص منها بإلقائها بالطريق العام" لقيام المصاب بمعاكسة إحدى الفتيات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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