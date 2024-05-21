ضبط شخص استولى على أموال شخصين بدعوى توظيفها في تجارة السلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن بني سويف، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بدعوى توظيفها.

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف من شخصين- مقيمان بدائرة المركز- بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالتحصل منهما على مبالغ مالية بدعوى الشراكة في تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.