رئيس الوزراء يتابع مع ممثلى قطاع الدواء سبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مع ممثلى قطاع الدواء، لمتابعة سبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ وذلك لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المُهمة والجهود المبذولة من قِبل الهيئة خلال الفترة الماضية.