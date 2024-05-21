شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة المتسبب فى حوادث المعديات طبقا للقانون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكررت حوادث المعديات النيلية خلال الفترة الماضية لتتسبب في حصد الأرواح، كان آخرها غرق ميكروباص بعد سقوطه من أعلى معدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر "منتهية التراخيص" وغرق فى مياه النيل نتج عنه مصرع 15 فتاة وإنقاذ 10 أخريات والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.



وعاقب القانون المتسبب فى تلك الحوادث بالسجن، حيث نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".



كما تصدى قانون المرور في مواده حال انقطاع الفرامل للسيارة للمخالفين حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.



كما أكد المهندس أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى بوزارة النقل، إن معدية أبو غالب التى شهدت سقوط ميكروباص على متنه أكثر من 25 فتاة فى النيل، رخصتها منتهية ومخالفة للاشتراطات مضيفا إن المعدية ممنوعة من العمل ومنتهية الصلاحية، مؤكدا على أن التنفيذ يتم من خلال شرطة المسطحات.



وكانت سقطت صباح اليوم الثلاثاء، إحدى سيارات الميكروباص بمعدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية ، يستقلها فتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر"معدية أبو غالب"، من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، ونتج عن الحادث 15 حالة وفاة، وتم انتشال 10 جثث، وتمكنت فرق البحث من انقاذ 9 فتيات.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق سيارة بالرياح البحيرى فى منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى مواصلة عمليات البحث.



تواجد الأهالى بمحيط الحادث



انتظار عمليات انتشال الجثث



النيابة تعاين موقع الحادث



انتشار رجال الأمن بمحيط الحادث



استمرار عمليات انتشال الجثث







عمليات رفع السيارة



الميكروباص المتسبب فى الحادث



رفع السيارة