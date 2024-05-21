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مصدر رفيع المستوى: موقف مصر ثابت تجاه عدوان إسرائيل والأمن القومى وحقوق الفلسطينيين أولوية

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القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر رفيع المستوى أن الموقف المصرى ثابت تجاه العدوان الإسرائيلى منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومى المصرى وحقوق الشعب الفلسطينى فى مقدمة أولوياته.
 

وشدد المصدر رفيع المستوى أن تعمد وسائل الإعلام الإسرائيلية على نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التى تعانى منها إسرائيل داخلياً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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