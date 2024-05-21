شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: موقف مصر ثابت تجاه عدوان إسرائيل والأمن القومى وحقوق الفلسطينيين أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر رفيع المستوى أن الموقف المصرى ثابت تجاه العدوان الإسرائيلى منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومى المصرى وحقوق الشعب الفلسطينى فى مقدمة أولوياته.



وشدد المصدر رفيع المستوى أن تعمد وسائل الإعلام الإسرائيلية على نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التى تعانى منها إسرائيل داخلياً.