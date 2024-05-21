شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: سائق سيارة معدية أبو غالب تركها دون استخدام الفرامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم القبض على سائق السيارة "الميكروباص" التى سقطت من أعلى معدية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، حيث تبين من الفحص ترجله من السيارة دون استخدام الفرامل، ما أدى لسقوطها بالنيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان بلاغا ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة في نهر النيل بمنشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية أبو غالب سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق.