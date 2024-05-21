شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سؤالا اختيار من متعدد مش هيخرج عنها امتحان مادة الجغرافيا الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” خدمة مميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، من نماذج لشكل أسئلة امتحان مادة الجغرافيا، وذلك من خلال نماذج لعدد من الأسئلة والإجابات فى مختلف فصول المنهج الدراسى 2023/ 2024.

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وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وأسئلة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، وذلك بشكل مبسط للطلاب، وذلك من إعداد محمود درويش، أستاذ الجغرافيا.













يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوى العام، مشيرة إلى أن بنوك الأسئلة تم وضعها من المناهج الدراسية للطلاب ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الموضوعات الدراسية بل سوف تكون الأسئلة تخدم التحليل والتطبيق والفهم وليس الحفظ.