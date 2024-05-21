الخليج 365: مصر تبنى الجسور بين الثقافات ورسالتها إرساء السلام والتنمية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يلتقى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية .. ويؤكد: مصر تبنى الجسور بين الثقافات ورسالتها إرساء السلام والتنمية.. تقديم الدعم الكامل لكل المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة للشباب والنشء.. مصر حريصة على وقف نزيف الدم بغزة والإسهام الإيجابى فى دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة.

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