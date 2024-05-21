شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تصادر معدات لوكالة أسوشيتد برس.. والبيت الأبيض يؤكد: قرار مقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادرت السلطات الإسرائيلية كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل، حيث اتهمتها بانتهاك قانون جديد يخص الإعلام.

ومن جانبه، أكد البيت الأبيض أن التقارير عن مصادرة "معدات" لوكالة "أسوشيتد برس" في إسرائيل، "مقلقة للغاية".



وشدد البيت الأبيض - في بيان أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء على تمسك الإدارة الأمريكية بشدة بموقفها فيما يخصوص ضرورة أن يكون للصحفيين القدرة والحرية على أداء عملهم.



وفي المقابل، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، قرار وزير الاتصالات بوقف بث وكالة أسوشيتد برس "ضرب من الجنون".