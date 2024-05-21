شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎مصر تدين محاولة الانقلاب فى الكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، محاولة الانقلاب الفاشلة التى تعرضت لها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتؤكد مصر وقوفها إلى جانب السلطة الشرعية في البلاد، وتضامنها مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية لتحقيق الاستقرار والأمن، داعيةً كافة الأطراف إلى احترام القواعد الديمقراطية والدستورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.