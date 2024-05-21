شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. 10 أسئلة مهمة لن يخرج عنها امتحان الجبر وخطوات الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي النهائية، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الشهر المقبل، يبحث كثير من الطلاب عن أسئلة بإجاباتها على منهج مادة الجبر؛ للتدريب على شكل أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية.

لمزيد من مراجعات الثانوية العامة اضغط هنا..

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الهامة في مادة الجبر بإجاباتها، وذلك من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات.









































لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط النجاح فى المواد ذات الفرعين وتشمل "الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل، ومادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا والاستاتيكا، ومادة الاقتصاد والإحصاء"، موضحة أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا فى هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية فى ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه فى المادة بالنهاية الصغرى وفى حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى فى المادة يعتبر الطالب راسبًا فى هذه المادة ويؤدى الامتحان فى الفرعين معًا، وفى حالة إلغاء الامتحان فى أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان فى الفرعين معًا، وفى حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعى المادة للدور الثانى بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط.