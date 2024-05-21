شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. 20 سؤالا مهما فى التفاضل.. حل مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ تنطلق الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لطلاب الثانوية العامة، على النحو الآتي: يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365”، أقوى المراجعات على مناهج مواد الثانوية العامة الدراسية بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دوره الخدمي والمجتمعي نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب.

وفيما يلي 20 سؤالًا بإجاباتهم على منهج مادة التفاضل والتكامل، من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات.



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