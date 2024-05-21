شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: ما تم تداوله اليوم من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية يخص الفصل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الرابع لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كذلك امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي.

جاء ذلك بحضور مديرو عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية، وفى حراسة مشدده من رجال الشرطة البواسل والحماية المدنية بالجيزة.

وبعد الانتهاء من توزيع الأسئلة والاطمئنان على وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد، تابع "سلومة" سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، صرح وكيل الوزارة أن ما تم تداوله في الصباح الباكر من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية يخص الفصل الدراسي الأول.

وأهاب وكيل الوزارة بأولياء الأمور وأبنائه الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك بحرمان بعض من طلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة من دخول امتحان الفترة الأولى (اللغة الإنجليزية) لتأخرهم عن وصول اللجنة بعد الساعة التاسعة والربع صباحاً، والسماح لهم بدخول امتحان الفترة الثانية (التربية الدينية).