شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مراجعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الاسمدة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعى.

أكد القصير أن الدولة تبذل جهود كبيرة فى ملف الأسمدة مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل توفير الأسمدة للمزارعين فى الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.

كما وجه بضرورة مراجعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشكلات والعمل على حلها فورا مع ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة.



وأشار إلى جهود الوزارة بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتى تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالى نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين.



وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع اليوم يأتى قبل ذروة بداية تسميد المحاصيل الاستراتيجية والصيفية خلال الشهر القادم بهدف تلافى أى مشكلات قبل حدوثها لذلك فإن الأمر يتطلب من جميع أعضاء منظومة الاسمدة بذل قصارى جهدهم سواء الجمعيات أو الشركات وكذلك قيادات الوزارة المعنية.

كما وزير الزراعة بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم وتقاعسهم عن صرف الأسمدة فى مواعيدها المقررة مشددا فى الوقت نفسه على المتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.

