شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتلقى 13 ألف طلب لترخيص المحال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك إقبال كبير من أصحاب المحال على مراكز اصدار تراخيص المحال بالمحافظة للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154 حيث تعدت الطلبات المقدمة 13 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم فى أماكنهم وهو ما ظهر فى الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون ، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .



وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .



وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت .



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون .