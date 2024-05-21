مدير تعليم الجيزة يزور لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واطمأن مدير المديرية على صحة الطلاب وتوفير سبل الرعاية لهم، موجهًا بمتابعة حالة الطلاب الصحية مع المستشفى وتلبية كل احتياجاتهم.

وحرص المحافظ على التحدث مع الطلاب عبر الهاتف والاطمئنان على صحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، زار وكيل الوزارة الطلاب بنفس المستشفى لمحافظات القليوبية والأقصر والإسماعيلية والقاهرة والمنوفية وسوهاج وقنا ودمياط والشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ، ناقلًا لهم تحيات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واطمأن أشرف سلومة، على حالة الطلاب الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل، كما تحاور مع أولياء أمور الطلاب وطمأنهم على سير الامتحانات.

وقدم وكيل الوزارة هدايا تذكارية، تشجيعًا لهم ولرفع الروح المعنوية لديهم.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة كلًا من سحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، وبدوي علام رئيس مجلس الأباء والأمناء.



مدير تعليم الجيزة يزور لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357



مدير تعليم الجيزة يزور لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357



مدير تعليم الجيزة يزور لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357



مدير تعليم الجيزة يزور لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357



مدير تعليم الجيزة يزور لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357