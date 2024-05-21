انتشال جثمان طفلة من ضحايا "معدية أبو غالب" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثمان طفلة من ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص أعلى "معدية أبو غالب" بعد ٨ ساعات من البحث في مياه الرياح البحيري.

وتواصل فرق الإنقاذ والضفادع البشرية جهودها في البحث عن مفقودين آخرين.

وانتشلت قوات الإنقاذ حتي الآن حوالي ٢٠ حالة بين ضحايا وناجين من حادث غرق ميكروباص "أبو غالب" المنكوب.

بدأت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع سائق السيارة "الميكروباص" التي سقطت من أعلى معدية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وكان انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إلى مسرح حادث غرق معدية أبوغالب؛ لإجراء المعاينة ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية، وتبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

ألقت قوات الشرطة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة القبض على سائق ميكروباص؛ لاتهامه بالإهمال والتسبب في سقوط السيارة من معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، مما أسفر عن سقوط وفيات جراء الحادث.