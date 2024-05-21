تعزيزات إضافية لإخماد نيران مصنع أدوية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على حريق ضخم شبَّ داخل مصنع للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من منشأة صناعية بالمنطقة الصناعية.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ7 سيارات إطفاء تلتها تعزيزات إضافية بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر في محاولة للسيطرة على الحريق.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع إصابات.