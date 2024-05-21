بعد معدية أبو غالب.. حادث غرق جديد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على فاجعة غرق ميكروباص -يقل نحو 26 عاملة- إثر سقوطها من معدية أبوغالب حتى سجلت المحافظة نفسها حادث غرق ثان راح ضحتيه طالبان.

مأمور مركز الصف بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوجود حالتي غرق بنهر النيل دائرة القسم.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لقطاع الإنقاذ النهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.

تبين بالفحص أن طالبين بمدرسة ثانوي صناعي نزلا للاستحمام في نهر النيل هربا من ارتفاع درجات الحرارة لكن التيار جرفهما مما أسفر عن مصرعهما بمنطقة جنة النيل وتم انتشال أحدهما والبحث عن الآخر.