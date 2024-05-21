بعد ضبطه وبحوزته 55 ألف دولار.. إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود سعيد:

أخلت النيابة المختصة سبيل مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد بكفالة مالية 300 ألف جنيه في واقعة ضبطه بمحاولة تهريب 55 ألف دولار خلال البلاد.

ألقت قوات المباحث بمطار القاهرة الدولي، القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، خلال سفره خارج البلاد، محاولًا تهريب 55 ألف دولار.

وقال مصدر لمصراوي، إنه جرى ضبط "إسلام سعد" أمس، خلال سفره إلى تركيا، حيث استوقفه رجال المباحث لسؤاله عن الأموال بحوزته، والتي تخالف الإجراءات المنظمة للسفر للنقد الأجنبي.

وحددت الجمارك الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبي هو (10) عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ويسمح لغير المصريين بحمل ماتبقي من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول ويجوز حمل اوراق من النقد المحلى فى حدود (5) خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.