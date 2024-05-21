أخبار مصر

تحقيق عاجل من النيابة الإدارية في واقعة "معدية أبو غالب"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية "أبو غالب الوسطى" بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، للتحقيق العاجل.

وكلف المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، مدير المكتب، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث، والوقوف على مدى سلامة وصلاحية التراخيص الممنوحة للمعدية، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بها، مع عرض نتائج التحقيقات على سيادته فور الانتهاء منها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا