قرارات عاجلة.. بيان لوزارة النقل يكشف تفاصيل جديدة عن معدية "أبو غالب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة النقل، إن معدية أبوغالب التي شهدت حادث انقلاب ميكروباص صباح الثلاثاء، صادر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها يوم 3 مارس الماضي، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، قالت فيه إنه "في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 وأثناء عمل المعدية غير الآلية (المنيا 6) والتي تعمل بالواير بين ( وردان – أبوغالب) بنطاق محافظتي المنوفية / الجيزة أعلى الرياح البحيري، وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بـ 26 راكبًا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين، وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة".

وأوضح البيان أنه تم دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كافة المعديات المنتهية ترخيصها، والتي لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.

وقالت الوزارة إنه في إطار خطة وزارة النقل لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات، ومن أهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكباري سيارات وكباري مشاه، يتم حاليا إنشاء 3 محاور مرورية عرضية على خذخ الرياحات وهي (محور القطا –محور أبوغالب- محور تلا/طنوب).

كما يجري إنشاء 4 كباري سيارات على الرياحات (استكمال كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين).

ويتم تنفيذ 6 كباري مشاه (كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري ابوخطوة – كوبري منشأة مهنا)، في حين تم الانتهاء من 5 كباري منها.

وفيما يتعلق بمنطقة أبوغالب (موقع الحادث)، يتم حاليا إنشاء 2 محور للسيارات أحدهما في عند منطقة الحادث وهو محور أبوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50%، والآخر "محور القطا" جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%.

ويوجد كوبرى مشاه (كوبرى وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث، وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارت على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث، بالاضافة إلى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الإقليمي مع طريق (المناشى –الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث، بحسب البيان.