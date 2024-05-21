النقل: غلق جميع المعديات النهرية غير المرخصة وقطع الطرق المؤدية إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت وزارة النقل، الدفع بلجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية؛ لغلق جميع المعديات المنتهية تراخيصها والتي لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة.

وبحسب بيان للوزارة، تم تكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.

جاء ذلك على خلفية حادث معدية أبو غالب اليوم، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة النقل، إن معدية أبوغالب التي شهدت حادث انقلاب ميكروباص صباح الثلاثاء، صادر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها يوم 3 مارس الماضي، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، قالت فيه إنه "في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 وأثناء عمل المعدية غير الآلية (المنيا 6) والتي تعمل بالواير بين ( وردان – أبوغالب) بنطاق محافظتي المنوفية / الجيزة أعلى الرياح البحيري، وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بـ 26 راكبًا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين، وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة".