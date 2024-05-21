شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد وقاية النباتات: تجديد اعتماد متحف الحشرات للسنة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد الاعتماد الدولي ISO 27001:2022 لأمن وسرية المعلومات للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات للسنة الثانية على التوالي، ولأول مرة اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق بذات المواصفة وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد.

وأضاف الدكتور الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات بأن هذه المواصفة تعد أداة قوية لوضع اجراء تشغيلى دقيق ومحكم للمتحف يضمن سرية ودقة المعلومات ويحتوى على إدارة للمخاطر لحفظ الأصول والمحتويات وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية والاستفادة من نقاط القوة وحفظ لسرية ودقة المعلومات لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالمتحف ، مع الالتزام بالمراقبة المستمرة لأنظمة التحكم وتطويرها والتحسين المستمر لرفع كفاءة جميع العاملين ، وإجراء مراجعات دورية ومستمرة لتقييم فاعلية الإجراءات الأمنية المتبعة حيث إن تجديد اعتماد ISO 27001:2022 يؤكد على التزام المعهد بتطبيق بنود المواصفة.

أشار عبدالمجيد إلى أهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات كأول جهة بحثية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه المواصفة، فهو يحتوي علي أكثر من 150.000 عينة حشرية تمثل 6000 نوع تم جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر.

كما يعتبر المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات وما يزيد من أهميته العلمية هو وجود الانماط Types والأنماط الوحيدة Holotypes والأنماط المثيلة Syntypes والأنماط المشروحة، لذلك فالمتحف ثروة علمية عالمية و جزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي.

ونوه إلى أهمية اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق الذي تم افتتاحه بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة العلمية عالية الدقة فى الفحص والتصوير للعينات الحشرية لخدمة البحث العلمي وان يكون داعما للمتحف المصرى المرجعى للحشرات.