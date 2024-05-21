شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الرئيس يهتم بالعمال.. ويتابع باستمرار مشروع قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الإدارية، برئاسة عايدة محى الدين، احتفالية بمناسبة عيد العمال وتكريم عددا كبيرا من العمال، ضمن الاحتفالات المستمرة بشهر العمال، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقالت عايدة محى الدين، إن تكريم العمال في عيدهم أصبح حقا لهم خاصة، مشيرا الي الجهود المضنية التي يبذلها عمال مصر لرفعة وطنهم الغالي، موضحا أنه لولا سواعد أبنائها الوطنية لما حققنا الطفرة التي شهدتها الجمهورية الجديدة.

وثمن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة فى الرؤية الحكيمة والداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر منذ توليه مقاليد حكم البلاد، من خلال صرف اعانات ودعم أو من خلال متابعته المستمرة لإقرار قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة وُلدت عملاقة وأن الاتحاد المحلى للعاصمة له دور الفترة القادمة.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من العمال، فى وزارات وهيئات فى العاصمة الادارية، بالاضافة الى تكريم عدد من العمالة الغير منتظمة من مواقع فى العاصمة.

عقدت الاحتفالية بحضور محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، والمسؤول عن الاتحادات المحلية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، عباس صابر،امين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، عبدالله مشهور امين لجنة العلاقات العام بنقابة البترول ومجلس ادارة اتحاد العاصمة الادارية الجديده، مى مصطفى، ايهاب وفيق، فكرى محمد سامى، رشا عبد الفتاح، احمد الجوهرى، نبيل سيد ابو العلا، وعدد من العاملين بهيئة البريد، وهيئة السكة الحديد، ووزارة الطيران، ووزارة البترول، والنيابات والمحاكم، وبنك مصر، وعمال العاصمة، ووزارة الاتصالات، وذلك بمقر اتحاد العمال.