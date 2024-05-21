شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: تعاون مع منظمة العمل الدولية لإنهاء عمالة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، ممثلة فى المهندس عيد مرسال - رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ووزارة العمل.

وقد عقد الاجتماع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر(2025-2018)، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة من خلال مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة ووضعية الشارع من خلال دعم تنفيذ الوطنية في مصر" " ETEL EGYPT"، وذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والسيدة أنا باولا رئيس فريق الحوكمة والتتمية الاجتماعية بالمنظمة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وأكد عيد مرسال - رئيس النقابة، على أن إلتزام جميع الأطراف المعنية بالمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، يعكس عزمنا المشترك على تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ أدوارنا بفعالية في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة (2018-2025) بهدف خلق عالم خالٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع ضمان حقوق ورفاهية كل طفل.

ونوه إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية (NAP) والتركيز على أولوياتنا الرئيسية التي تتناول القضايا الأساسية ضمن الخطة، وخاصة إكمال التقييم منتصف المدة الجاري، وسيمكننا ذلك من فهم مساهمات كل عضو في اللجنة التوجيهية والبناء عليها مستقبلاً، سنشارك بشكل تعاوني في أنشطتنا ذات الأولوية، ونعمل معًا مع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية في الربع القادم، ومن الضروري أن نسعى لإجراء مناقشات أكثر تركيزاً على الحوكمة من خلال تبني نهج موجه نحو الحوكمة، نعزز التنسيق وعمليات اتخاذ القرار والمساءلة في جهودنا المشتركة لإنهاء عمل الأطفال.