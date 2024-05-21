شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزارة التضامن بخصوص كيان وهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كيان وهمى، أجرى العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية، من بينها: عمل دورات تدريبية طبية، إصدار كارنيهات، فتح عيادات.

وقال نقيب العلاج الطبيعى في خطابه، إنه تلاحظ في الأونة الأخيرة مجموعة من الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى من خريجى التربية الرياضية يسمون أنفسهم "اللجنة النقابية العمالية للإصابات والعلاج الحركى"، لافتا إلى أن تلك اللجنة صدر منها العديد من المخالفات الجسمية منها: عمل دورات تدريبية طبية، إصدار كارنيهات، فتح عيادات، فضلا عن إقامة كيان غير رسمي يحمل اسم جمعية.

وطالب سعد، من وزيرة التضامن الاجتماعى إفادة النقابة بهذا الكيان الوهمى، إن كان مُسجل وله رقم إشهار بالوزارة من عدمه، ليتسنى للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا ثقته من أن الوزيرة لن تدخر جهدا إلا وسوف تبذله من أجل حماية المرضى من الأدعياء والدخلاء.