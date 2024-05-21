- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أعراض الإجهاد الحرارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإجهاد الحرارى والتى تتضمن الآتى..
- الصداع
التشنجات فى القدمين واليدين
- الدوخة
- الغثيان
- العطش الشديد
- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد
- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلي 38 درجة
- سرعة النبض
- فقدان الوعى
-
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة، وذلك للالتزام بها لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى حيث تتضمن :-
شرب الماء أو السوائل بكمية كافية-
تجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية-
ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة-
تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة-
استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض- المباشر للشمس
أعراض الإجهاد الحرارى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز