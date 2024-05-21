شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أعراض الإجهاد الحرارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإجهاد الحرارى والتى تتضمن الآتى..

- الصداع

التشنجات فى القدمين واليدين

- الدوخة

- الغثيان

- العطش الشديد

- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلي 38 درجة

- سرعة النبض

- فقدان الوعى

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وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة، وذلك للالتزام بها لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى حيث تتضمن :-



شرب الماء أو السوائل بكمية كافية-

تجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية-

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة-

تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة-

استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض- المباشر للشمس