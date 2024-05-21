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وزارة الصحة توضح أعراض الإجهاد الحرارى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإجهاد الحرارى والتى تتضمن الآتى..

- الصداع
التشنجات فى القدمين واليدين
- الدوخة 
- الغثيان
- العطش الشديد
- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد
- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلي 38 درجة
- سرعة النبض
- فقدان الوعى
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وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة، وذلك للالتزام بها لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى حيث تتضمن :-


شرب الماء أو السوائل بكمية كافية-

تجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية-

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة-

تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة-

استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض- المباشر للشمس


أعراض الإجهاد الحرارى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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