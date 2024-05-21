شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلوات تجنيز السائق الخاص بالبابا شنودة فى الكنيسة المرقسية 3 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل يحيى جيد السائق الخاص بمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة الساعة 3 ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024م بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، والعزاء الساعة 6 مساء في كنيسة الملاك بالظاهر.

وتقدم نيافة أنبا إرميا الأسقف العام ورئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسى بخالص العزاء لأسرة الراحل.