شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجان المجمع المقدس والهيكل التنظيمى لها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المجمع المقدس في الكنيسة أعلى سلطة بالكنيسة، حيث تعين الرئاسة الكنسية بالتشاور مع آباء كهنة الكنيسة رئيسًا للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، وينتخب أعضاء المجلس فى الجلسة الأولى من بين أعضائه كلا من نائب الرئيس والسكرتير.

ويختار المجلس في الجلسة الأولى المسئول المالى من بين أعضائه بحسب تأهيله المهنى، كما يتم تعيين أمين للصندوق من أعضاء المجلس أو من غير أعضاء المجلس على أن يكون المسئول المالى وأمين الصندوق شخصاً واحدا، تحدد ذلك الرئاسة الكنسية.

ويتشكل مجلس الكنيسة من بين أعضائه فى أول اجتماع له هيئة المكتب التنفيذى لإدارة شئون الكنيسة، وتتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير والمسئول المالى، ويجوز للمكتب التنفيذى للكنيسة القيام ببعض الأعمال العاجلة أو دراسة بعض الموضوعات -كما ذكرنا أيضاً هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى- على أن يقوم بعرض ما تم الانتهاء إليه على مجلس الكنيسة في أول اجتماع تالى له.



لجان المجمع المقدس



الهيكل التنظيمى العام