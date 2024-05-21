شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين بحادث معدية أبو غالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية الرياح البحيري "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر إلى محافظة المنوفية.

وقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خالص العزاء لأسر المتوفين، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واطمئن محافظ الجيزة على الحالة الصحية للمصابين بعد أن تم نقلهم لمستشفيات أبو غالب ووردان ومبارك المركزي لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم.

وتابع اللواء أحمد راشد ميدانيًا جهود قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورجال الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الطبية العاجلة اللازمة، مؤكدًا أنه جارٍ مواصلة جهود الإنقاذ.

وأشار محافظ الجيزة أنه فور تلقي بلاغ وقوع حادث السقوط للميكروباص تم التنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث.

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية، ومحمد كمال مدير مديرية الشؤون الصحية وممثلي مرفق الحماية المدنية ورجال الشرطة.