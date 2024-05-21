شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان اللغة الأجنبية يرسم البهجة على وجوه طالبات الإعدادية بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024.

ورسم امتحان مادة اللغة الأجنبية الفرحة على وجوه طالبات الشهادة الإعدادية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، مؤكدين لـ"الخليج 365" سهولة الامتحان، خاصة فى أسئلة الاختيار من متعدد، وتصويب الخطأ.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024 بمحافظة الجيزة يوم السبت الماضى فى (697) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024.

ويواصل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، غدًا الأربعاء 22 مايو، بأداء امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية، وأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية خاصة بمدرسة السعيدية الرياضية) يوم الخميس 23 مايو الجارى.