شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لبرنامج التدريب الصيفى بالمركز القومى لبحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة بناء القدرات التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري عن بدء التسجيل لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات لعام 2024، حيث يُتيح للطالب الفرصة لتنمية المعارف والمهارات التطبيقية والربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي.

وفى التقرير التالى نتعرف على شروط التقدم:

1- أن يكون الطالب مقيدا فى أحد الجامعات أو المعاهد.

2- أن يكون فى أحد تخصصات الكليات أو المعاهد الهندسية أو مايعادلها.

3- التدريب متاح لجميع الطلاب من جميع المحافظات.

4- يقام البرنامج حضورياً بمقر وحدة بناء القدرات – مقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية

5- متطلبات التقديم:

- ملء إستمارة التقدم.

-أصل خطاب ترشيح من الجامعة مقيد به بيانات الطالب “الاسم رباعيا - الرقم القومى – المرحلة الدراسية – التخصص – رقم التليفون”.

- ايصال بتسديد الرسوم الادارية.

6- فى نهاية مدة التدريب يتسلم الطالب شهادة تدريب صيفى.

لينك التسجيل:

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