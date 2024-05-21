شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى مادة علم النفس والاجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” نماذج لشكل أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي، إذ يستعد الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وذلك من إعداد محمد رضوان، مدرس علم النفس والاجتماع.













وتتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 أسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة بواقع 70%، بالإضافة إلى 30% للمستويات العليا للتفكير، كما أن الأسئلة ستكون موافقة للمواصفة الفنية للورقة الامتحانية، ولن تتضمن أي أسئلة تعجيزية أو خارج المنهج الدراسى، ولكن الأسئلة سوف تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للثانوية العامة بأكمله منذ بداية الترم الأول حتى نهاية المقرر الدراسى للعام الدراسى الجارى.