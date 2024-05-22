مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع مجلس الأمناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، الذى يقدمه الإعلامي سيد على، مساء الثلاثاء، أن لقاء اليوم مع الرئيس السيسي كان مهما للغاية.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في طرح فكرة التنوع ونشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويُعمق الفهم المُشترك والتعايش بين الدول في الزمن الذي تكثر به الحروب.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الاهتمام بالشباب والأطفال واكتشاف الموهبين، مضيفًا: "الرئيس أعطى الفرصة لكل عضو في مكتبة الإسكندرية للحديث وطرح الآراء البناءة للارتقاء بالمكتبة، وأهمية الدور المصري الإقليمي في العالم، خاصة فى الأزمة الفلسطينية".

وأوضح أن الرئيس أكد حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكاراً وأنشطة مُبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم لتحمل مسؤوليات المستقبل.

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