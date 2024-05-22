أعلى من الطبيعي بـ 8 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد فى هذه الأيام سوف تستمر على معظم الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أنه تم تسجيل أعلى درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة المسجلة، أعلى من المعدل بحوالي 8 درجات في الظل، لأن قيمة الدرجات المحسوسة تختلف عن قيمة درجة الحرارة التي نعلنها في النشرة".

وأكملت: "من المتوقع خلال الأيام القادمة على الأقل الأربعاء والخميس استمرار هذه الموجة نظرا لوجود ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، وقد تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، ومحافظات الصعيد ما بين 44 الى 45 درجة مئوية لأننا نتاثر بالكتل الهوائية الصحراوية وهذه الكتل مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، كما أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يجعل الأجواء مشمسة بشكل كبير".

وتابعت: "من المتوقع انكسار شدة الموجة شديدة الحرارة يومي الجمعة والسبت، حيث تعود المعدلات إلى طبيعتها وتعود درجات الحرارة إلى 34 أو 35 درجة".

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