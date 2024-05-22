سمير فرج: الخيارات الأمنية والعسكرية مفتوحة للتعامل مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:ج

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن احترام مصر لالتزاماتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات التي وضعتها مصر للحفاظ على أمنها القومي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هذا الكلام ليس لإسرائيل فحسب وإنما للعالم كله.

وأوضح أن وجود سفارات بين مصر وإسرائيل لا يمنع القاهرة من استخدام كل السيناريوهات المتاحة، حيث حافظت مصر على السلام 40 عاما وتغاضت عن أمور كثيرة لأجله.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أدوات سياسية وعالمية للتعامل مع أزمة قطاع غزة، مؤكدا أن القاهرة احترمت معاهدة السلامة المبرمة مع تل أبيب، ولكن إسرائيل المتضرر الأول من اختراق الاتفاقية التي تضمنها أمريكا.

وأكد أن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تتيح للقاهرة الدفاع عن أمنها القومي في حالة أي تهديد مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن مصر وجهت تحذير شديد اللهجة لدولة الاحتلال.

وأشار إلى أن الخيارات المصرية متاحة للتعامل مع تطورات الأوضاع وتشمل خيارات سياسية وعسكرية وأمنية إضافة إلى المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن.