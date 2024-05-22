أخبار مصر

ناقش رفع سعر الدواء.. مسؤول بهيئة الدواء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:
قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لتذليل كافة العقبات فى ملف سوق الدواء، مؤكدا أننا كسرنا حاجز المليار ونصف دولار في تصدير المستحضرات الطبية للخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامي "شريف عامر، المذاع على قناة "إم بى سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة حريصة على توفير الأدوية بدءا من توفير المادة الخام بالسعر العادل، مبينا أن أغلب المصانع تتوافر بها المادة الخام.

وأوضح أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب الأمراض المزمنة، ولن يتم رفع أسعار الدواء لهم بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكومة وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الشراء المُوحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي.

اقرأ أيضا :
الحكومة: فتح التصالح على أنواع جديدة من مخالفات البناء - صور

مصدر رفيع المستوى: مصر رفضت أي تنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا