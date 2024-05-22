ناقش رفع سعر الدواء.. مسؤول بهيئة الدواء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لتذليل كافة العقبات فى ملف سوق الدواء، مؤكدا أننا كسرنا حاجز المليار ونصف دولار في تصدير المستحضرات الطبية للخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامي "شريف عامر، المذاع على قناة "إم بى سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة حريصة على توفير الأدوية بدءا من توفير المادة الخام بالسعر العادل، مبينا أن أغلب المصانع تتوافر بها المادة الخام.

وأوضح أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب الأمراض المزمنة، ولن يتم رفع أسعار الدواء لهم بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكومة وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الشراء المُوحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي.

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