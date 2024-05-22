خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن الشاي يحتوي على مادة تعمل على توسيع الشعب الهوائية، لافتا إلى أنه به مركبات كميا نباتية يحتاجها جسم الإنسان، إذ أنه يجب تناوله بعد الأكل الدسم مباشرة.

وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، أن الرغوة المتواجدة بالشاي هي مضاد للأورام، مما يُبين أن الشاي بسكر أو بدون سكر يوجد به رغوة هي مادة مضادة للأورام.

يذكر أن الشاي يعتبر ثاني أكثر مشروب استهلاكًا في العالم بعد الماء، ومثل العديد من الأطعمة والمشروبات، يتم أيضًا الاحتفال به دوليا في 21 مايو، وهو اليوم الذي جعلته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا في عام 2019 لإبراز فوائد هذا المشروب لصحة الناس.

ويعتبر الشاي تجربة ثقافية تمتعت بها الأجيال في جميع أنحاء العالم، إذ أنه أثر على ثقافات وتقاليد الشعوب بعدة طرق.