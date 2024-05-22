قرار عاجل من النيابة العامة بشأن حادث معدية منشاة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وعرضهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل المخدرات واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية، وجاري استكمال التحقيقات التي يباشرها فريق من نيابة مركز إمبابة وكرداسة برئاسة حسام نصار رئيس النيابة، بسؤال المصابين في الحادث، فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكان انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، إلى مسرح حادث غرق معدية أبوغالب؛ لإجراء المعاينة ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث متوفين من نهر النيل.

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية، وتبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وألقت قوات الشرطة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة القبض على سائق ميكروباص؛ لاتهامه بالإهمال والتسبب في سقوط السيارة من معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، مما أسفر عن وقوع وفيات.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق معدية أبوغالب، على خلفية حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى المعدية، في اتهامه بتشغيل مركب دون ترخيص، وغير مطابق للمواصفات.

ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء هاني شعراوي يعملون على جمع خيوط القضية لكشف ملابساتها كاملة واستجواب السائق ومواجهته بأقوال شهود عيان وتركه المركبة للتشاجر مع آخر بدعوى معاكسته لعاملة تستقل السيارة قيادته قبل خضوعه لتحليل مخدرات وبيان قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه.