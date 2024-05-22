النيابة تصرح بدفن 6 من أطفال معدية "أبوغالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

صرحت نيابة شمال الجيزة، بدفن 6 جثامين من ضحايا حادث غرق ميكروباص من أعلى "معدية أبو غالب" في منشأة القناطر.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، آخر جثمان لطفلة -من ضحايا انقلاب الميكروباص- مع غروب الشمس قبل أن تتوقف القوات عن البحث على مفقودين.

وأمر المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وعرضهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل المخدرات واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية، وجاري استكمال التحقيقات التي يباشرها فريق من نيابة مركز إمبابة وكرداسة برئاسة حسام نصار رئيس النيابة، بسؤال المصابين في الحادث، فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكان انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، إلى مسرح حادث غرق معدية أبوغالب؛ لإجراء المعاينة ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث متوفين من نهر النيل.

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية، وتبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.