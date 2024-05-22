19 صورة ترصد لحظة خروج جثامين ضحايا معدية "أبوغالب" من المشرحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

رصدت عدسة "الخليج 365" 19 صورة لانتظار أهالي قرية "سنتريس" بأشمون أمام مشرحة مستشفي وردان بمنشأة القناطر. خروج ٦جثامين من ضمن ضحايا حادث غرق ميكروباص من أعلي معدية أبو غالب.

وصرحت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن 6 جثامين من ضحايا حادث غرق ميكروباص من أعلى "معدية أبو غالب" في منشأة القناطر.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، آخر جثمان طفلة من ضمن ضحايا إنقلاب ميكروباص من أعلي "معدية أبو غالب"، مع غروب الشمس قبل أن تتوقف القوات في البحث عن غرقي.

خلال ٨ ساعات من البحث في مياة الرياح البحيري، انتشلت فرق الإنقاذ 11 جثة حتي الآن وجاري البحث عن آخرين.